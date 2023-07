Weil am Rhein Offene Ateliers: Wo Kunst entsteht

Holzskulpturen und Malerei

An diesem Abend ist in dem Kulturzentrum Nacht der offenen Ateliers. Fast alle 21 Ateliers haben ihre Türen geöffnet. In den lichtdurchfluteten ehemaligen Webhallen und Werkstätten sind realistische Malerei, Stickerei, Keramik, Fotografie, Holzskulpturen und sogar ein bemaltes Cembalo ausgestellt.

Die Besucher schlendern durch die Hallen: Man kennt sich, man trinkt Sekt, knabbert Sticks. Kunstinteressierte aus der Schweiz sind da, man hört es an ihrem Dialekt. In dem Café mit dem Glasfensterdach speist eine geschlossene Gesellschaft. Die Auswahl an Kunst ist riesig, fast überbordend. Man sucht nach einem Motto, der inneren Motivation der Künstler.