Ein mit Haftbefehl gesuchter 34-Jähriger ist in einem Ausreisezug in die Schweiz entdeckt worden. Einsatzkräfte des Zolls kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Samstagabend im Zug auf Höhe Weil am Rhein. Bei der Überprüfung des 34-Jährigen wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Wegen Handel mit Betäubungsmitteln war der Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 4400 Euro verurteilt worden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er an die Bundespolizei übergeben und festgenommen. Zur Verbüßung der 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde der Mann ins Gefängnis gebracht.