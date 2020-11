Weil am Rhein „Oft bin ich auch ein Problemlöser“

Dadurch, dass jeder Makler werden kann, gibt es auch weniger seriöse Anbieter. Die haben auch keine Infrastruktur und gehören keinem Verband an. Wenn man hingegen gute Arbeit macht, genießt man einen guten Ruf. Und das nehme ich für mich in Anspruch. So habe ich im Jahr 2014 mein Büro das erste Mal zertifizieren lassen, was auch alle drei Jahre überprüft wird. Und ich muss auch Fortbildungen absolvieren und entsprechend gut arbeiten.

Frage: Was war für Sie der absolute berufliche Höhepunkt?

Hinter jedem Verkauf steckt eine Geschichte. Und oft bin ich auch ein Problemlöser. So auch bei einem Objekt in Ötlingen, wo es um einen angrenzenden Weg ging. Für diesen Bereich waren mehrere Personen im Grundbuch eingetragen, drei mit Geburtsdaten aus den 1820er-Jahren. Die lebten natürlich nicht mehr, doch es bedarf einer formalen Sterbeurkunde, um eine Änderung im Grundbuch herbeizuführen. Also habe ich recherchiert und wurde letztlich in Kirchenbüchern fündig, die zu wälzen waren. Abschließend stand die Bestätigung des Notars. Es müssen häufiger Probleme gelöst werden, die Privatleute kaum meistern können.

Frage: Im Fernsehen gab es mal eine erfolgreiche Makler-Serie, bei der die Protagonisten auch sehr ungewöhnliche Dinge erleben. Trifft das auf Ihre bisherige Arbeit auch zu?

Ich renne nicht mit allen Leuten durch die Häuser. Zuerst klären wir die Finanzierung, notfalls schicken wir die Betroffenen zur Abklärung zu ihrer Bank. Schließlich muss das Budget passen. Wir gehen also sehr strukturiert vor. Doch bei Scheidungssachen gibt es schon einmal Streit – auch beim Notar. Mit Erbengemeinschaften kann es auch Probleme geben, sodass ich auch schon jedes Mitglied der Familie einzeln anrufen musste.

Frage: Und wurden Ihnen auch schon einmal Avancen von Hausinteressentinnen gemacht?

Das ist mir jedenfalls nicht mehr bewusst. Ich bin aber auch glücklich verheiratet, ebenfalls seit 25 Jahren.

Frage: Wie oft haben Sie sich denn schon gedacht: Das Haus hätte ich auch gerne?

Ich sehe die Objekte als neutraler Verkäufer. Von Beruf bin ich Bauingenieur, daher lag es auch nah, dass ich selbst gebaut und nicht eine fertige oder gebrauchte Immobilie gekauft habe. Es galt für mich, nach eigenen Vorstellungen zu bauen. Ein zu verkaufendes Haus in Weil kam aber meinem Wunschobjekt einmal sehr nahe. Insgesamt gilt jedoch: Man muss die Neutralität wahren. So ist der Eigentümer auch ein schlechter Verkäufer, weil einfach zu viele Emotionen mit der Immobilie und dem Innenleben verbunden sind.

Frage: Es gab aber auch sicher so etwas, was man dann wohl als „Wohnklo“ bezeichnen könnte, oder?

Vor zwei Jahren hatte ich so ein Objekt: Ein Haus in bester Lage, aber vollgemüllt. Im Badezimmer war das Innere des WCs fast schwarz und die Wanne hatte eine gewisse Patina-Schicht. Dort sind zum Teil die Frauen schnell rausgelaufen. Es war nicht vorzeigbar und schwierig zu verkaufen. Doch bei einigen Objekten hilft dann die Perspektive, also was aus dem Haus gemacht werden kann.

Frage: Aber in Weil wird man doch alles los, oder?

Man muss aufpassen, wenn es zu katastrophal ist, dann muss der Preis deutlich gesenkt werden. Die Bank macht außerdem eine Beleihungswertermittlung. Nach meinen Marktbeobachtungen sind bei schlechten Zuständen der Objekte und überhöhten Preisen diese auch länger als ein Jahr auf dem Markt. Wenn die Immobilie stimmt, ist das Haus in Weil in drei Wochen verkauft.

Frage: Damit wir das Corona-Thema schnell abhandeln können: Was ist aktuell anders?

Vom Preis und der Nachfrage sehe ich keine Veränderungen von Weil bis nach Kandern oder in Richtung Rebland. Was man merkt, ist, dass bei Besichtigungen kurzfristig Absagen kommen, da den Interessenten plötzlich vom Arbeitgeber gekündigt wurde oder sie in Kurzarbeit sind. Wenn jemand einen guten Job hat, läuft es hingegen weiter. Auch bei Praxis-Räumen habe ich diese Woche gemerkt, dass ein Kosmetikstudio nun nicht eröffnen will, und somit von einer Anmietung Abstand nimmt.

Frage: Die zentrale Frage, die viele Kaufwillige interessiert: Wie entwickelt sich der Kaufpreis für Wohnraum in Weil am Rhein?

In Weil und Haltingen gehe ich davon aus, dass der leicht steigend sein wird, weil die Nachfrage groß ist.

Frage: Und in den Teilorten beziehungsweise in der Umgebung?

Ähnlich. Ich habe gemerkt, dass manche Leute sogar nun ihr Suchprofil ins Kandertal oder nach Efringen-Kirchen ausweiten.

Frage: Häufig denke ich: Wie können sich Alleinerziehende Wohnraum noch leisten? Wie schätzen Sie die Situation ein?

Es gibt faire Vermieter, die den Leuten auch eine Chance geben und bezahlbaren Wohnraum anbieten. Beim Kauf wird deutlich, dass junge Familien mit Kindern oder Ehepaare suchen. Beide müssen dann Doppelverdiener sein, ansonsten ist es nicht leistbar.

Frage: Zu Ihnen: Im Gegensatz zu größeren Maklerbüros betreiben Sie ein kleines Familienunternehmen. Wie haben Sie sich am Markt behauptet?

Ich baue sehr stark auf meinen Ruf, mein Image und meinen Namen. So will ich mehr bieten als normal, also das Sorglos-Paket. Die Qualität ist das Wichtigste. Seit langem habe ich genug Aufträge.

Frage: Welchen Trends müssen Sie sich derzeit stellen?

Seit dem Jahr 2016 biete ich 3-D-Touren an. Diese kommen sehr gut an. Ein Kunde aus Singapur konnte sich so auch schon zuerst die Wohnung ansehen, bevor er später dann in den Flieger stieg. Man muss als Verkäufer mehr bieten. Beratend behilflich ist mein Büro auch bei der Finanzierung, beim Umzug und mehr, da wir die passenden Kontakte vermitteln können. Der neue Trend Smart-Haus kommt hingegen jetzt erst auf den Markt, im Bestand ist es weniger. Ich glaube nicht, dass in unserer Region sich das durchsetzt.

Frage: Wieso werden Sie weitere 25 Jahre als Makler arbeiten?

(lacht) Ich bin 57 Jahre alt. Mir macht die Arbeit enorm Spaß, auch wenn ich viel Zeit investiere. Für mich ist es eine Berufung. Da ich so etabliert am Markt bin, kommen die Aufträge auch einfach rein. 18 Jahre will ich noch machen – also bis zum 75. Geburtstag.