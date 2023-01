Weil am Rhein Oft ein Leben ohne Perspektive

Es sind Menschen, die großteils seit vielen Jahren auf der Straße leben und eine warme Mahlzeit am Tag oder die Duschmöglichkeit schätzen. Die meisten Wohnsitzlosen kommen aus der Region, aber es gibt auch einige Menschen ohne Zuhause, die auf der „Durchreise“ sind und hier für einige Zeit Station machen.

Viele Schicksale

Es verbergen sich viele Schicksale hinter diesen Menschen, sagt Schuster mit dem Zusatz: „Ich frage sie nicht danach. Manche erzählen aber ihr Leben von sich aus.“ Oft sind Mietschulden, gepaart mit einer wirtschaftlichen Notlage, Ursache für die Wohnungslosigkeit. Arbeitslosigkeit, Trennung, Krankheit, Sucht oder Tod des Partners haben diese Menschen in die Obdachlosigkeit gebracht.

Dass es für wohnsitzlose Menschen nicht einfach ist, in ein normales Leben zurückzukehren, hat Schuster auch schon erfahren. Ein Beispiel: Eine Zeit lang kam ein Mann aus Hamburg, ein gelernter Berufskraftfahrer, in die Wärmestube. Die Vorsitzende besorgte ihm in einem Transportunternehmen in Haltingen eine Stelle. Doch von heute auf morgen kam er nicht mehr zur Arbeit und war „verschwunden“. Eines Tages tauchte er wieder in der Wärmestube auf, denn er fristete wieder das harte Dasein auf der Straße.

Im Winter gefährlich

Dass gerade im Winter, wenn die Temperaturen weit unter null Grad sinken, das Leben als Wohnsitzloser nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich sein kann, erleben die Mitarbeiter der Wärmestube ebenso. So sahen sie, wie Schuster erzählt, bei der Kältewelle im Dezember, als das Thermometer minus 15 Grad und mehr anzeigte, in einer Bushaltestelle in Friedlingen einen Mann nächtigen. Als man ihn auf eine Schlafmöglichkeit im Lörracher Erich- Reisch-Haus hinwies, lehnte er dankend mit den Worten ab: „Es ist noch nicht kalt genug.“

Große Hilfsbereitschaft

Ungebrochen ist die Hilfsbereitschaft der Weiler Vereine, Firmen, Institutionen und Bürgern, wofür Kathrin Schuster dankbar ist. Denn die Wärmestube lebt ausschließlich von Spenden und vom ehrenamtlichen Engagement. Als tolle Geste bezeichnet die Vorsitzende beispielsweise die Aktion eines jungen Pärchens vor Weihnachten, das vorbeikam und den Obdachlosen belegte Brötchen sowie warmen Tee gab. Oder das Weihnachtsessen an Heiligabend, das Joachim Lederer und Peter Reinacher spendierten, während am Weihnachtsfeiertag wie seit Jahren schon Gabi Modler aus Istein für die wohnsitzlosen Menschen kochte und ihnen ebenfalls eine Freude bereitete.

„Es läuft derzeit gut in der Wärmestube“, freut sich Schuster, die vor allem für die zahlreichen Geldspenden dankbar ist. Diese sind unverzichtbar für Unterhalt und Betrieb der Einrichtung, in der dieses Jahr wieder Investitionen anstehen.

Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Weil am Rhein hatten 1994 die Wärmestube ins Leben gerufen, zwei Jahre später hatte die Stadt das Gebäude in der Colmarer Straße 3 dem AGJ-Fachverband in der Erzdiözese Freiburg, der Menschen in Problemsituationen und verschiedenen Lebenslagen begleitet, und der Wohnungslosenhilfe im Landkreis Lörrach in Erbbaupacht überlassen. Betrieben wird seither die Wärmestube gemeinsam vom AGJ- Fachverband und dem Weiler Verein „Hilfe für Wohnsitzlose“. 22 Jahre stand Christel Stauß an der Spitze des Vereins, ehe sie vor einem knappen Jahr den Vorsitz abgab. Seither ist Kathrin Schuster Vorsitzende, die bereits seit zehn Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Wärmestube tätig ist. Vor Ort ist Oliver Killmann von der AGJ Leiter der Einrichtung, der sich um alles kümmert und direkter Ansprechpartner für die Obdachlosen ist.