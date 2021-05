Weil am Rhein (mcf). Nachdem auch die Konzertpläne der Orchestergesellschaft Weil am Rhein (OGW) kräftig durch die Pandemie durcheinander gewirbelt wurden, ruht nun die Hoffnung auf dem Filmmusikkonzert im Herbst dieses Jahres. Die Konzerte sind nach aktuellem Stand am 13. November in Eimeldingen, am 16. November in Binningen und am 21. November in Hüningen. Der Titel lautet dann „Filmmusik grenzenlos“.