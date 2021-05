Weil am Rhein OGW will Mitte Juni wieder proben

Kritik übt Foege auch an der Vergabe der November-Hilfen. „Hier konnten wir keinen Anspruch geltend machen, da wir keine festangestellten Mitarbeiter beschäftigen, sondern ehrenamtlich tätig sind“, schildert sie das für sie frustrierende Resultat ihrer Bemühungen. Diese Regelung bezeichnet Foege als „unpassend“.

Mitglieder bleiben treu

Umso erfreulicher sei es angesichts der angespannten Kassenlage, über die Mitte April bei der digital abgehaltenen Hauptversammlung der OGW berichtet wurde (Die Oberbadische vom 19. April), dass die Mitglieder treu bleiben. „Bei den Aktiven haben wir bisher coronabedingt keine Austritte“, sagt sie. Zwei Mitglieder würden zwar altersbedingt ausscheiden, aber das habe nichts mit der Pandemie zu tun. Auch hätten sowohl die rege Resonanz auf die Online-Hauptversammlung mit 30 Teilnehmern als auch die Rückmeldungen danach gezeigt, wie sehr das gewohnte Miteinander allen fehlen würde. „Alle haben sich gefreut, dass wir einander wenigstens am Bildschirm wieder einmal sehen konnten“, legt Foege dar.

Hoffen auf Herbstkonzerte

Das Hauptaugenmerk liegt bei der Orchestergesellschaft momentan auf den Konzerten mit Filmmusik, die für den Herbst geplant sind. „Das ist ein trinationales Konzert, das mit Mitwirkenden aus drei Ländern aufgeführt wird und auch in drei Ländern zu sehen sein soll“, beschreibt die Vorsitzende das Konzept. Die Konzerte sind nach aktuellem Stand am 13. November in Eimeldingen, am 16. November in Binningen und am 21. November in Hüningen. Der Titel lautet dann „Filmmusik grenzenlos“.

Abklären geht vor Proben

Voraussetzung für alle musikalischen Aktivitäten aber ist das Proben. Hier will die OGW Mitte Juni wieder loslegen, sofern die Infektionszahlen dies zulassen. Am Mittwoch ist ein Rundschreiben an die Mitglieder aufgesetzt worden, in den kommenden Wochen stehen die Planungen im Detail an. „Es geht darum, wer schon geimpft ist und wer getestet werden muss und wer vielleicht noch nicht wieder mitspielen will“, sagt Foege. Zudem müsse man sich für die Filmmusik-Konzerte mit den Corona-Regeln auch in Frankreich und der Schweiz beschäftigen.

Foege ist aber zuversichtlich. „Das ist ein wirkliches Hoffnungszeichen, nachdem ich auf viele Schreiben bisher nur vertröstende Antworten aus Stuttgart erhalten habe“, sagt sie. Sie freue sich darauf, die 70 aktiven Mitglieder der OGW bald wieder zu sehen.