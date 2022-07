Weil am Rhein Ohne „Elterntaxi“ zur Schule

Weil am Rhein. Mehr als 75 000 Kinder haben bundesweit an der Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg teilgenommen, darunter auch Schüler der Rheinschule in Friedlingen. Gefördert von der Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg war die Teilnahme für über 30 000 Kinder in Baden-Württemberg kostenlos, heißt es in einer Mitteilung. Innerhalb von sechs Wochen sollten die Kinder mindestens 20-mal ohne „Elterntaxi“ in die Schule zu kommen. Ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß – Hauptsache, das Auto blieb in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe gemeistert haben, erhielten eine Urkunde. Doch der eigentliche Lohn war eine tägliche Bewegungs-Einheit noch vor Unterrichtsbeginn – und der Stolz, den Weg zur Schule selbst zurückgelegt zu haben, heißt es seitens der Schule.