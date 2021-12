Weil am Rhein. Die Harley- Davidson-Fahrer des Alemannen Chapters Germany in Weil am Rhein, bekannt durch den Nikolaus-Run (Nikolaustour auf Harley in Weil und Lörrach), möchten dieses Jahr wieder etwas Gutes tun. Eine Spendenaktion kommt diesmal dem Frauenhaus in Lörrach zugute. Dieser Verein bietet Zuflucht für Frauen und deren Kinder, die körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt erfahren haben oder davon bedroht sind. Häuslich Gewalt habe sich leider in der Pandemiezeit verstärkt.