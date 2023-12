Zahlreiche Verstöße eines Autofahrers kamen bei einer Kontrolle der Schweizer Grenzwache am Grenzübergang der A5 in Weil am Rhein ans Licht. Der 37-jährige wurde gegen 11.45 Uhr am Mittwoch bei der Ausreise von der Schweizer Grenzwache überprüft. Zuständigkeitshalber wurde der Mann der Polizei übergeben, denn es hatten sich zahlreiche Verdachtsmomente auf Zuwiderhandlungen ergeben.