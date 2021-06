Weil am Rhein Ohne Termin und Test

Am Samstag, 5. Juni, eröffnet der Kunstverein im Stapflehus die Ausstellung „Werk-Konstruktionen“ des in Rheinfelden lebenden Malers und Grafikers Jürgen Meyer-Isenmann. Kuratiert von Martin Hartung werden dort auf drei Etagen Werke gezeigt, die sich mit der grundlegenden Frage auseinandersetzen, wie man in der heutigen Zeit abstrakte Bilder schaffen kann, heißt es.

Im Museum am Lindenplatz laufen die letzten Vorbereitungen für die neue Ausstellung „Menschen im Museum“. Sie wird ab dem 12. Juni gezeigt. Voraussichtlich am 20. Juni öffnet auch das Landwirtschaftsmuseum wieder seine Türen. Das Museum Weiler Textilgeschichte kann bereits wieder zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. Bei der Dorfstube in Ötlingen befindet sich der Termin der Wiedereröffnung in Abstimmung.