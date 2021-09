Weil am Rhein Ohne trennenden Entwässerungsgraben

Da die DB noch in diesem Jahr den Bahnsteig Ost bauen will, müsse jetzt auch die Kastenrinne erstellt werden. Eine Inbetriebnahme des Bahnsteigs ist aber erst im Jahr 2024 vorgesehen, informierte die Verwaltung. Für die Stadt fallen schon in diesem Jahr außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 200 000 Euro an. Im Zuge der Planfeststellung wurden jedoch eine Million Euro für das gesamte Bahnhofsumfeld in Haltingen vom Land zugesagt, ergänzte Gleßner auf Nachfrage von Thomas Bayer (Grüne).

Er störte sich aber daran, dass es einige Jahre dauert, bis die Inbetriebnahme erfolgt. Markus Dembowski (Grüne) begrüßte zwar das Gesamtkonzept der Bahnhofsvorplatzgestaltung, doch sorgt sich aufgrund dieser langen Zeit darum, dass der Bahnsteig bis zur Inbetriebnahme schon Ziel von Vermüllung und Vandalismus wird. Hier müssten daher Vorkehrungen getroffen werden, dass dies nicht passiert.