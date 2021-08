Weil am Rhein - Beamte der Verkehrspolizei hielten am Samstag gegen 10 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Autobahn A 5 bei Weil am Rhein an, da die Hauptuntersuchung am Fahrzeug abgelaufen war. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Test ergab einen Alkoholpegel von etwa 1,7 Promille, so die Polize.