Weil am Rhein: Optimierungsmaßnahmen im kommenden Jahr

Täglich viele Kunden

Die neue Konkurrenz durch die im Jahr 2022 auf dem Europaplatz an der Tramendhaltestelle eröffnete Dreiländergalerie hat sich auf Frequenz und Geschäftsentwicklung des Rhein-Centers nicht ausgewirkt, wie Kahraman feststellt und hinzufügt: „Wir unterscheiden uns beim Angebot in einigen Bereichen, weshalb jedes Center in Weil am Rhein seine Daseinsberechtigung hat.“ Wie viele Besucher täglich ins Center nach Friedlingen kommen, will die Diplom-Kauffrau nicht sagen, nur so viel: „Die Besucherzahl liegt im fünfstelligen Bereich.“

Kaum Leerstände

Derzeit gibt es im Rhein-Center, in dem insgesamt rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt sind, „nur zwei Leerstände“, alle anderen Flächen sind belegt. Und die eine leerstehende Fläche steht laut Kahraman kurz vor der Vermietung. Auf ihrer Wunschliste hat sie noch ein Fahrradgeschäft notiert, doch derzeit gebe es keine geeignete Fläche dafür.