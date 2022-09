Weil am Rhein Orchester: Ausflug nach Staufen

Weil am Rhein. Ein Ausflug führte die Weiler Orchestergesellschaft jüngst nach Staufen ins Tango- und Bandoneon-Museum. Wie angekündigt, ist das Programm der Herbstkonzerte, die am 12. November, 20.30 Uhr im „La Comète“ in Hésingue und am 13. November, 17 Uhr, in der Altrheinhalle in Märkt stattfinden, auch vom Tango geprägt. Denn unter anderem spielt die Orchestergesellschaft Astor Piazzollas „Tango Sensations“ für Akkordeon und Streicher mit dem Solisten Jörg Luchsinger. Daher habe sich der Besuch des Museum mit einer Sammlung von 450 Bandoneons und 3500 historischen Schellackplatten mit Tango-Musik der 20er-Jahre angeboten, berichten die Musiker im Nachgang.