Der BUND-Ortsverband Lörrach lädt zu einer Führung über die Orchideenwiese am Tüllinger für Samstag, 8. Juni, ab 10.30 Uhr ein. Am Spitzacker oberhalb von Ötlingen besitzt der BUND eine orchideenreiche magere Flachland-Mähwiese, schreiben die Veranstalter. Passend zum Tag der Artenvielfalt soll mit Kai Hitzfeld und Wolfgang Richter erkundet werden, was auf der geschützten Fläche alles wächst und krabbelt. Treffpunkt ist am Friedhof in Ötlingen. Von Weil aus fährt ist dieser mit der Buslinie 12 zu erreichen.