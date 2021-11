Weil am Rhein Orgel erhält frische Töne mit weichem Klang

Alle Teile, nicht nur die Pfeifen, müssen auseinandergebaut, kontrolliert, geputzt und anschließend wieder an ihre ursprüngliche Stelle verbracht werden, skizziert Michael Klahre von der gleichnamigen Schweizer Firma das Vorgehen. Zusammen mit seinem Kollegen Achim Reichmann ist der Orgelbauer gerade dabei, das Manual, also die mit den Händen zu bedienende Klaviatur der Orgel mit neuen Muttern zu bestücken. „Die neuen sind aus Holz und ersetzen die alten ledernen.“ Gut 500 Muttern werden ausgetauscht. Denn das Leder ist über die Jahre brüchig geworden. „Alle diese Maßnahmen dienen der Erhaltung einer guten Klangqualität.“

Nicht nur feinfühlige Finger, sondern auch Muskelkraft sind bei der Revision gefragt. Denn neben diesen Kleinstarbeiten muss auch schweres Holz bewegt werden. Darum kümmert sich Reichmann, der die hölzerne Verkleidung im oberen Stockwerk montiert. In verschiedenen Arbeitsschritten werden so sukzessive alle Teile mindestens einmal von den drei Spezialisten in die Hand genommen. Angst davor, etwas zu vertauschen oder gar zu vergessen haben sie nicht. „Wir benötigen keinen Bauplan, wir kennen das Instrument“, verdeutlicht Klahre, dessen täglich Brot das Auseinanderbauen und Instandsetzen ist. Zunächst wird das Schwellwerk, danach das Hauptwerk und schließlich das Brustwerk abgebaut. Ausgetauscht wird auch der Motor der mit mechanischer Traktur arbeitenden Orgel. „Der ist natürlich nach rund 30 Jahren nicht mehr der neueste.“

Aus mehreren 10 000 Teilen, so Reichmann, besteht die Orgel, die in der Pfarrkirche seit dem 11. März 1990 nahezu störungsfrei ertönt. Das liege besonders an der soliden Bauweise, weiß Klahre. Bis auf die witterungsbedingten „Wehwehchen“ und die durch normalen Verschleiß verursachten „Macken“ tat die Orgel jahrelang bei Gottesdienst und Kirchenkonzert zuverlässig Dienst.

Um die 80 000 Euro wird die Revision kosten, erzählt Pfarrer Gerd Möller. Finanziert wird die Revision, die alle 25 bis 30 Jahre gemacht werden muss, aus Haushaltsmitteln der Kirchengemeinde, bezuschusst von der Erzdiözese Freiburg. Möller: „Auch Spenden von Kirchenkonzerten fließen in die Revision.“

Noch viel zu tun

In rund drei Wochen soll die Orgel wieder im Gottesdienst ertönen. Bis dahin werden sich zwei weitere Fachleute der Intonation und Stimmung des Instruments widmen. „Das ist der abschließende Arbeitsschritt“, erklärt Klahre.

Die Erhaltung des harmonischen Klangs ist das wichtigste bei der Revision. Denn dafür, da sind sich die Spezialisten einig, schätzen die Besucher die Orgel schließlich.

Weil am Rhein. Das Theater am Mühlenrain (Tam) nimmt am Samstag, 20. November, den Spielbetrieb wieder auf und präsentierten die Erfolgskomödie „Sex isch gsünder als Kopfsalat“. Insgesamt sollen bis zum Jahresende sieben Vorstellungen dieser Komödie angeboten und das Jahr dann am 31. Dezember mit einer Silvester-Vorstellung beschlossen werden. Aufgrund der besonderen Situation wird es am Silvesterabend nur eine Vorstellung ab 18 Uhr geben.

„Wir hoffen, dass wir das Interesse unseres Publikums damit wecken können und die Nachfrage entsprechend positiv ausfällt“, teilt Betreiber Klaus-Peter Klein mit. Im Dezember soll ein Programm für das erste Quartal 2022 erstellt werden.

Die Durchführung der Vorstellungen erfolge gemäß der 2G-Regel. „Es haben nur geimpfte und genesene Gäste ab 18 Jahren Zutritt.“ Beim Betreten des Theaters muss der entsprechende Nachweis vorgelegt werden. Es besteht für alle Besucher während des gesamten Aufenthaltes in den Theaterräumlichkeiten Maskenpflicht.

„Sex isch gsünder als Kopfsalat“, das Lustspiel von Yvette Kolb nach einer Idee von Marc Camoletti, wird am Samstag ab 20.15 Uhr aufgeführt.

Weil am Rhein. Einer 85-jährigen Dame wurde am Dienstag gegen 11.15 Uhr die Geldbörse aus ihrer geöffneten Handtasche gestohlen.

Sie befand sich im unteren Parkdeck am Rathausplatz, als sie auf einen Mann traf, welcher sich für ihren Hund interessierte und mit diesem spielte. Die Dame sei abgelenkt gewesen. Diese Gelegenheit muss der Mann wohl ausgenutzt haben, um aus der Handtasche, welche die Dame in der Hand hielt, die Geldbörse zu ziehen.

Ein Passant brachte gegen 18 Uhr die Geldbörse der Dame zur Polizei. Er habe diese auf einen Briefkasten am Rathausplatz gefunden. Aus der Geldbörse fehlten laut Polizeibericht insgesamt etwa 250 Euro Bargeld sowie die Bankkarten.

Weil am Rhein. Zu einer Kollision zwischen einem Sattelzug und einem Auto ist es am Mittwoch gegen 7.50 Uhr auf der Autobahn A5 in Richtung Süden gekommen. An dem Wagen der Marke Kia entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro.

Zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Weil am Rhein habe der Sattelzug von dem mittleren Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um an den im Stau stehenden Lastkraftwagen vorbeizufahren. Dabei übersah der Sattelzugfahrer wohl eine auf dem linken Fahrstreifen fahrende 23-jährige Autofahrerin.

Hierbei kollidierte laut Schilderung die linke Seite des Sattelaufliegers mit der rechten Seite des Wagens. Der Sattelzug fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Fahrerin konnte in einer Nothaltebucht anhalten.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/98000, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang und/oder dem Sattelzug machen können. Die Zugmaschine des gesuchten Sattelzugs soll Weiß und der Auflieger Blau gewesen sein.

Weil am Rhein. Offenbar mutwillig wurde am Dienstagabend ein Feuermelder eingeschlagen, woraus ein Feuerwehreinsatz resultierte.

Die Feuerwehr rückte gegen 17.56 Uhr mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brandalarm in einer offen zugänglichen Parkgarage eines Seniorenzentrums an der Breslauer Straße aus. Nach Sachlage hat ein Unbekannter einen Feuermelder mutwillig eingeschlagen und so einen Fehlalarm ausgelöst.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97970, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in der Parkgarage gemacht haben, heißt es im Bericht.

Weil am Rhein-Ötlingen (mcf). Die Stadt würde bei entsprechendem Bedarf Taxi-Fahrten für Schüler als Anbindung zwischen dem Rewe in Haltingen und Ötlingen anbieten. Doch diesen gebe es offenbar nicht, verwies Erster Bürgermeister Rudolf Koger im Ötlinger Ortschaftsrat. Kathrin Schröder-Meiburg brachte abermals das Thema auf die Agenda, da Schüler so auf der Strecke stecken bleiben.

Hintergrund ist, dass der 55er-Bus zwar an Ötlingen in Tallage vorbei fährt, doch nicht durch den Ort. Dies hat zur Folge, dass Schüler zu Randzeiten bis zum Rewe kommen, doch nicht weiter.

Das war von November 2019 und März 2020 noch anders. Seinerzeit hatte die Stadt einen Taxi-Betrieb engagiert, der die zeitliche Lücke am späten Nachmittag schloss. Im ganzen Monat November kamen so aber lediglich 19 Fahrten zustande. Im März 2020 eine ähnliche Anzahl. „So können wir es nicht fortführen“, zog Koger die Konsequenz. Angesichts der mangelnden Nutzung sei es auch nicht wirtschaftlich. „Wenn ein Taxi dasteht und niemand fährt mit, dann rechnet es sich nicht. Es fehlt die Frequenz.“

Ortschaftsrätin Barbara Hennig liebäugelte in der Sitzung daraufhin mit einer anderen Lösung. So könnte das Taxi direkt schon am Schulzentrum starten, damit die Auslastung steige. Das lehnte Koger aber kategorisch ab. „Das widerspricht dem Grundprinzip des Anrufsammeltaxis.“ Die Stadt wolle auch keinen reinen Taxi-Betrieb. „Das sehe ich nicht als unsere Aufgabe an.“