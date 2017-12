Weil am Rhein Orgel erklingt bald wieder

Die Sanierung der Merklin-Orgel in der St. Gallus-Kirche soll rechtzeitig vor Weihnachten abgeschlossen sein. Bei den Gemeindevertretern ist die Vorfreude schon spürbar. Noch sind aber die Orgelbauer bei der Arbeit.

Von Marco Fraune

Weil am Rhein-Ötlingen. Jedes kleine Schräubchen am Spieltisch der historischen Orgel wird angezogen. Frieder Asch wirkt zufrieden mit seiner Arbeit. Dass die Tradition des Orgelbaus und der Orgelmusik in Deutschland gestern von der Unesco in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde, nimmt er in der Ötlinger Kirche gelassen zur Kenntnis. Schließlich wollen die Experten der Fachfirma Waldkircher Orgelbau Jäger & Brommer noch die restlichen Register einbauen und für den richtigen Klang zu sorgen.

„Man braucht Idealismus für diese Arbeit“, erzählt Asch. Der Orgelbauer arbeitet mit Leidenschaft am Instrument. „Manchmal ist es aber auch nur Arbeit, vor allem wenn viele schwere Teile zu schleppen sind.“

Aus der St. Gallus-Kirche herausgetragen wurde die August Merklin-Orgel aus dem Jahr 1895 von den Mitarbeitern der Fachfirma schon im Juni. Seitdem wurde das Instrument in Waldkirch nicht nur wieder auf Hochglanz gebracht, sondern auch wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt, da einiges der historischen Substanz an und in der Orgel nicht mehr original geblieben war, wie der Spieltisch, der in den 1960er-Jahren verändert wurde. Die Pfeifen, die Windladen, Spieltrakturen und Spieltisch sind jedoch nahezu im Originalzustand, also rund 120 Jahre alt.

„Ein bewährtes Instrument mit neuer Techniks wird in die Zukunft gebracht“, freut sich Spakassen-Chef Ulrich Feuerstein, der gestern offiziell eine 4000-Euro-Spende der Sparkasse Markgräflerland überreichte. Weitere 1000 Euro aus deren Stiftung hatte zudem Dieter Fehrle im Gepäck. Die Sparkassen-Spitzenvertreter waren direkt nach einem Gespräch mit Pfarrerin Bertina Müller und Kirchengemeinderat Jochen Buck überzeugt, dass mit deren persönlichem Engagement das Sanierungs-Projekt umgesetzt werden kann und die Spende hier gut aufgehoben ist.

Viele kleinere und größere Entscheidungen standen für die Gemeindevertreter in der zurückliegenden Zeit an. So wurde der Spieltisch zwölf Zentimeter mehr nach vorne gesetzt. Auf die Verlängerung der Pfeifen verzichtete man hingegen. Anfang August hatten sich der Kirchengemeinderat, die Pfarrerin und Günther Schoch als Fotograf schon ein Bild von den Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten gemacht. „Nun ist sie wieder im ursprünglichen Zustand“, blickte die Pfarrerin gestern auf die „nicht alltägliche gute alte Orgel“.