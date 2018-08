Weil am Rhein Orgelkunst der erbaulichen Art

14:48 Mesale Tolu wieder in Deutschland

Stuttgart - Nach der Aufhebung ihrer Ausreisesperre in der Türkei ist die Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu in Deutschland eingetroffen. Sie sei auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet, teilte eine Mitarbeiterin des Flughafens der dpa mit. Tolu, die für die Nachrichtenagentur Etha arbeitete, ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt, sie saß dort bis Dezember mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft. Vor einer Woche wurde überraschend die Aufhebung ihrer Ausreisesperre bekannt. Die Türkei wirft ihr Unterstützung der verbotenen linksextremen Gruppe MLKP vor.