Weil am Rhein Orgelzyklus: Eichenlaub spielt an Metzler-Orgel

Weil am Rhein. Im dritten und Abschlusskonzert des diesjährigen Regio-Orgelzyk­lus am Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr ist der Titularorganist am Kaiserdom zu Speyer und Diözesankirchenmusikdirektor Markus Eichenlaub an der Metzler-Orgel in St. Peter und Paul zu Gast. Er präsentiert ein europäisches Musikprogramm, umrahmt von Werken von J. S. Bach, erklingt im ersten Programmteil Musik des französischen Meisters N. de Grigny und der Bach-Schüler J. G. Müthel und J .L. Krebs.

Im zweiten Programmteil geht der Blick nach England mit einem Stück des Briten Frederick William Holloway und nach Spanien mit Variationen von Jésus Guridi.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, in der Kollekte am Ausgang wird um einen angemessenen Beitrag an die Unkosten gebeten. Der Reinerlös fließt in den Orgelfonds zugunsten der anstehenden Orgelgeneralrevision.