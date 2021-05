Weil am Rhein Ortspolizei will die Bettler im Blick behalten

Betteln soll im Kanton Basel-Stadt künftig auch dann wieder teilweise verboten sein, wenn es nicht bandenmäßig erfolgt, beantragt der Regierungsrat beim Großen Rat die Ausdehnung des Bettelverbots, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die Aufhebung des Bettelverbots Mitte vergangenen Jahres habe sich stark auf den „Betteltourismus“ ausgewirkt. Was wiederum eine Verschärfung des Bettelverbots im Stadt-Kanton für Weil am Rhein bedeutet, das mit der Tramlinie 8 eine direkte Verbindung in die Basler Innenstadt hat, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Stadtsprecherin Junia Folk: „Unabhängig von der Situation in Basel hat der Gemeindevollzugsdienst das Betteln stets im Blick.“ Grundsätzlich verboten sei es ja nicht, abgesehen vom organisierten Betteln durch Banden.

So ist das Betteln in der „Polizeilichen Umweltschutzverordnung“ geregelt, in der es unter Abschnitt 3 hinsichtlich des umweltschädlichen Verhaltens und der Belästigung der Allgemeinheit und Paragraf 7 zu den allgemeinen Ordnungswidrigkeiten heißt: „Auf öffentlichen Straßen, Gehwegen, Grün- und Erholungsanlagen ist untersagt: [...] 5. das die körperliche Nähe suchende und sonst aufdringliche Betteln, das organisiert stattfindende Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zum Betteln. Die Vorschriften des Straßengesetzes bleiben unberührt.“