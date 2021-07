Weil am Rhein Ortsschilder mit „Dreiländerstadt“?

Als „Stadt im Dreiländereck“ würden sich mehrere Kommunen bezeichnen, erklärte Thomas Bayer (Grüne). „Das ist kein Alleinstellungsmerkmal.“ Es gelte, bei der Vermarktung der Zusatzbezeichnung clever voran zu gehen.

Seine Fraktionskollegin Linn Fischer setzt ebenso darauf, professionell ranzugehen. Zudem machte sie darauf aufmerksam, dass bislang Weil auf den einschlägigen Internetseiten stets mit der Zusatzbezeichnung „Stadt der Stühle“ beworben wird, auch von der WWT. Während Spörrer darauf verwies, dass mehrere Kommunen damit werben würden, ergänzte der OB, die Bezeichnung nicht auf ein Unternehmen auszurichten.

Die klare Präferenz der FDP-Fraktion liegt bei der „Dreiländerstadt“, wie Sprecher Thomas Harms erklärte. Falls ein Bürger deshalb wegziehen würde, komme ein neuer, rechnet er damit, dass bei jeder Zusatzbezeichnung kritische Töne folgen.

Ortsschilder und Kosten

Den Kostenansatz von 10 000 Euro nahm Valley in den Blick. Man könne die Zusatzbezeichnung weiter als Projekt verfolgen, müsse es aber nicht. OB Dietz verwies hingegen darauf, dass die Kosten sicherlich deutlich niedriger ausfallen. Angesichts von 35 sukzessive zu ändernden Ortsschildern würden wohl 4000 Euro reichen. Beim Briefpapier müsse lediglich reprogrammiert werden. „Es ist im Haushaltsansatz sehr viel Reserve drin.“

Bei den Zusatzbezeichnungen auf den Ortsschildern hat Johannes Foege (SPD) durchaus seine Bedenken. So gebe es nicht nur die für die Kernstadt, sondern auch die an den Ortsteilen. „Wie wollen wir die vollpflastern mit dem Zusatz?“ Daher könne auch durchaus nichts unternommen werden in der Sache, da solche Zusatzbezeichnungen auch sehr kurzweilig seien.

Die Einbindung der Bürger bei der Entscheidungsfindung hält er aber nicht für zielführend. „Wir werden dann eine riesen Diskussion kriegen, wenn jeder seinen Senf abgeben kann.“ Für ihn steht außerdem die Zielrichtung einer Zusatzbezeichnung fest: „Wir wollen nicht nach innen, sondern nach außen wirken.“

Chancen darauf, dass zudem am Bahnhof zusätzlich zum Namen Weil am Rhein auch noch die Zusatzbezeichnung Dreiländerstadt angefügt wird, wie von Matthias Dirrigl (SPD) angeregt, sieht das Stadtoberhaupt nicht. So sei man lange auch nur als Weil (Rhein) bei der Bahn geführt worden.

Die zentralen Kriterien

Bevor die Diskussion erfolgte, hatte Spörrer, der sich im Marketing- und Kommunikationsbereich auskennt, wichtige Kriterien für eine gute Zusatzbezeichnung vorgestellt. Ideal sei, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Dies werde erreicht, wenn man unterscheidbar von anderen Städten sei. Die Einzigartigkeit dürfe aber nicht beliebig, angreifbar oder blamabel sein. Eine kurze Bezeichnung sei ebenso wichtig. „Je knackiger der Begriff ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich einbürgert.“ Zudem gelte es, eine bessere Lesbarkeit auf den Ortstafeln zu erreichen.

Eine leichte Aussprache der Bezeichnung führte der Kommunikationsexperte Spörrer ebenso an, damit verbunden müssten ein harmonischer Klang und eine Verständlichkeit sein. Ebenso wichtig ist es laut dem Kulturamtsleiter, eine Etablierung als eigenständiger Begriff zu erreichen, also als Synonym für Weil am Rhein. Zugleich müssten die Kriterien Geschichte, Eigenart oder Bedeutung der Stadt Berücksichtigung finden, da das Land dies vorgibt. Wie ausführlich berichtet, muss der Namenszusatz von Weil am Rhein auch dort beantragt werden. Darüber entscheidet der Gemeinderat nun voraussichtlich in der Juli-Sitzung.