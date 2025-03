Weil am Rhein: Ostereier-Benefiz-„Eggtivity“

Wer eine Nummer gezogen hat, kann einen attraktiven Preis gewinnen, wer eine Niete findet ist immer noch beteiligt an der finanziellen Unterstützung von sozialen Projekten in der Region, heißt es in einer Mitteilung des Lions-Clubs.

Die Eier werden vormittags angeboten auf dem Weiler Wochenmarkt am Mittwoch, 2. und 9. April, und ganztags vor den Hieber-Märkten in Weil und Binzen, der Dreiländergalerie in Weil sowie dem Rewe-Markt in Haltingen am Samstag, 5. und 12. April.