Weil am Rhein Ostern fällt nicht aus

Zu der Entscheidung, die unter anderem auch mit dem Ältestenkreis besprochen wurde, meint Hoffmann, dass die Kirchengemeinde „hin- und hergerissen“ gewesen sei. „Einerseits wollen wir die Leute nicht gefährden, sind in der Verantwortung und wollen auch nicht zu Kontakten motivieren. Aber wir wollen die Menschen ja auch ermutigen in diesen Zeiten.“ Mit den aktuellen Auflagen bestehe ihrer Einschätzung nach keine große Ansteckungsgefahr.

Laut Landeskirche seien bei einer Inzidenz unter 200 in größeren Kirchen mit beschränkter Besucherzahl Gottesdienste möglich. „Wenn die Politik ein Verbot oder eine massive Empfehlung erwirkt hätte, hätten wir natürlich einen Aufzeichnungstermin für die Gottesdienste vereinbart“, sagt der Pfarrer. „Aber so denken wir, dass wir es verantworten können.“ Gleichzeitig weist er trotzdem auf Online- und Fernseh-Gottesdienste hin, die verfolgt werden können.

„Wir wollen ja aber auch mit allen, die unter den Einschränkungen leiden, solidarisch sein. Das ist die Spannung, das macht uns allen zu schaffen“, erklärt Hoffmann. „Wir werden nicht ganz verzichten, sprechen aber auch keine große Einladung aus. Wir freuen uns, wenn wir wieder aus vollem Herzen und mit der gewohnten Sicherheit einladen können.“

Die katholische Kirchengemeinde bleibt bei ihrer ursprünglichen Planung: Es finden insgesamt vier Gottesdienste statt, jeweils zwei am Samstag und an Ostersonntag, von denen jedes Gemeindemitglied einen auswählen kann. „Der Pfarrgemeinderat hat am Freitag noch einmal außerordentlich debattiert und kam zu dem Entschluss, mit den Gottesdiensten wie gewohnt weiter zu verfahren“, erläutert Pfarrer Gerd Möller. „Wir sehen von den Konzepten her keine Probleme.“

Ostern nicht ausklammern

Der Pfarrgemeinderat sei auch zu dem Schluss gekommen, dass an Ostern kein Exempel statuiert werden sollte. „Die Osterruhe wurde von der Regierung ja gestrichen.“ Außerdem sei immer nur von Gründonnerstag bis Ostermontag die Rede gewesen. „Davor und danach wäre alles normal gelaufen.“ Deshalb sei es unverständlich, gerade das Hochfest der Christen so zu reglementieren. „Jede Entscheidung hat Kritiker und Befürworter. Aber die Kritik aus der Gemeinde wäre sicher größer gewesen, wenn wir Ostern ausgeklammert hätten.“ Das Bild im Pfarrgemeinderat sei sehr einstimmig gewesen. Zudem entwickelten sich die Inzidenzzahlen im Landkreis Lörrach nicht parallel mit denen des Bundes.

Mit den Anmeldungen wollen die Verantwortlichen für eine Steuerung sorgen. „Das hatten wir auch an Palmsonntag und die Zahlen waren gut händelbar. Für Ostern rechnen wir sogar noch mit einer reduzierten Zahl, weil es vier Gottesdienste gibt.“ Die Reaktionen der Besucher seien positiv: „Sie sagen: Danke, dass ihr feiert.“ Es gebe zudem immer noch viele Gläubige, die aus Vorsicht nicht kommen. Auch Möller weist auf Online-Angebote hin, etwa des Dekanats Wiesental und des Bistums.

Die evangelische Kirchengemeinde Haltingen veranstaltet keine Präsenzgottesdienste, dafür gibt es eine Osteraktion (wir werden noch berichten).

Für die katholischen Gottesdienste ist eine Anmeldung erforderlich: Jedes Gemeindemitglied kann einen Gottesdienst wählen: Osternacht in St. Maria am 3. April ab 21 Uhr, Osternacht in Guter Hirte am 3. April ab 21.30 Uhr, Ostermorgen in St. Peter und Paul am 4. April ab 6 Uhr oder Osteramt in Guter Hirte am 4. April ab 10.45 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt telefonisch am heutigen Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und von 15 bis 17 Uhr unter Tel. 07621/4223990 oder Tel. 07621/42239912.

YChurch feiert draußen

Nachdem die YChurch, die in der evangelischen Johannesgemeinde beheimatet ist, einige Gottesdienste aufgezeichnet hat, wollen die Verantwortlichen den Weilern die Möglichkeit geben, Ostern draußen zu feiern – mit den bestehenden Kontaktbeschränkungen (ein bis zwei Haushalte).

„Wir sind gerade dabei, eine Art Osterweg vorzubereiten, dazu benutzen wir die App Actionbound“, berichtet CVJM-Sekretärin Kathrin Husser auf Nachfrage. „Die frohe Botschaft von Ostern wird anhand unterschiedlicher Impulse und Aktivitäten transportiert, in einem geleiteten Spaziergang durch Weil am Rhein. Für die ganze Familie ist was dabei.“ Infos gibt es dann unter www.ychurch.de/weil­amrhein.

Da sich die Möglichkeit auf den ganzen Tag erstreckt, werden Ansammlungen von Menschen vermieden, meint Husser. „Vergangenes Jahr hatten wir bereits solch ein Osterangebot und tolles Feedback erhalten.“ Mit dem Ordnungsamt seien sie in Kontakt.