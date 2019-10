Weil am Rhein Otterbach: Wohnbau wartet auf RP-Entscheid

Weil am Rhein - Über einen Teil der Wohnraumentwicklung in Otterbach entscheidet aktuell das Regierungspräsidium Freiburg. Es geht um einen Widerspruch einer Bauvoranfrage der städtischen Wohnbau, die bereits am 26. September von der Weiler Baurechtsabteilung in die Breisgau-Metropole weitergeleitet wurde. „Das RP will sich eine Meinung bilden“, gibt Wohnbau-Geschäftsführer Andreas Heiler auf Anfrage unserer Zeitung eine Wasserstandmeldung. Insgesamt geht es um zwölf in Modulbauweise geplante Wohnungen an der Nonnenholz, die in verschiedener Größe entstehen sollen (wir berichteten).