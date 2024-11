Großbaustelle in Friedlingen: Das Outlet-Center an der Schusterinsel in Friedlingen wird komplett umgebaut und vollständig saniert. Es steht nur noch die Gebäudehülle der großen Halle unter Sheddächern. Die Outlet City Weil am Rhein mit mehreren Outlet-Centern, die es seit mehr als 20 Jahren in der Grenzstadt gibt, ist eigenen Angaben zufolge „ein internationaler Anlaufpunkt für urbane Street- und Sportswear“ mit rund einer Million Kunden pro Jahr aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Welche Stores in das direkt neben dem großen Parkplatz an der Schusterinsel gelegene und dann umfassend sanierte und modernisierte Outlet etabliert werden, verrät die Firmenleitung von Carhartt WIP noch nicht. Wiedereröffnung im neuen Design soll noch Ende 2025 oder aber erst im Jahr 2026 sein. In jedem Fall soll eine urbane und moderne Atmosphäre in dem runderneuerten Outlet geschaffen werden, kündigt das Unternehmen an.