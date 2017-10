Weil am Rhein Paralympische Spiele in Tokio sind das Ziel

Weil am Rhein-Haltingen (pink). Mit einer Silbermedaille kehrte die Rennradfahrerin Maria Raphaela Eggert Anfang September von der Para-Rad-Weltmeisterschaft im südafrikanischen Pietermaritzburg zurück (wir berichteten). Am Samstag ehrte der RSV die erfolgreiche Radsportlerin.

Als WM-Debütantin hatte die in Weil lebende und als Technische Zeichnerin arbeitende 25-jährige „Sportlerin des Jahres 2016 Weil am Rhein“ damit bei den „UCI Paracycling Road World Championships Pietermaritzburg – South Africa“ für die Überraschung gesorgt.

Eggert, die ursprünglich aus Augsburg stammt und seit 2015 dem Radsportverein (RSV) Haltingen angehört, startet in der Paracycling Klasse C4 für den RSV Haltingen, den BRSV Lörrach, sowie die deutsche Paracycling Nationalmannschaft. In diesem Jahr hat Eggert bereits einige nationale und internationale Erfolge für sich verbuchen können. Dazu zählen: erster Platz Gesamtwertung UCI Europacup in Elzach, erster Platz UCI Paracycling Road World Cup Overall (C4), zweiter Platz EZF UCI Weltcup in Emmen, vierter Platz UCI Weltcup in Emmen, dritter Platz EZF UCI Europacup/DM in Köln, dritter Platz EZF UCI Weltcup in Ostende, vierter Platz UCI Weltcup in Ostende, dritter Platz EZF UCI Weltcup in Maniago, vierter Platz UCI Weltcup Maniago sowie zweiter Platz Gesamtwertung UCI Europacup in Verola.

Der RSV Haltingen nahm den jüngsten Erfolg der Vize-Weltmeisterin zum Anlass, Eggert beim Treffen zahlreicher Mitglieder zu einer „Wanderung zum Jahresabschluss“ an der Haltinger Winzergenossenschaft besonders zu ehren. Bernd Grothe, zweiter Vorsitzender des RSV, beschrieb in seiner Laudatio den erfolgreichen sportlichen Werdegang der Sportlerin, die seit der Entfernung eines Gehirntumors im Jahr 1997 halbseitig gelähmt und in ihren Bewegungen stark eingeschränkt ist, als „anfangs zaghaft, aber immer stärker werdend“ und hob in diesem Zusammenhang als besondere Wesensmerkmale „den eisernen Willen, das Durchhaltevermögen und die ausgeprägte Disziplin“ von Raphaela Eggert hervor.

Grothe dankte RSV-Trainer Gregor Lang, RSV-Rennsportleiter Tobias Gdanietz und Bundestrainer Gregor Lang für die Arbeit und Unterstützung und gratulierte der Erfolgssportlerin zu ihren erreichten Leistungen und Titeln. Unter dem Beifall der Vereinsmitglieder überreichte Bernd Grothe Raphaela Eggert neben einem Blumenstrauß eine Ehrenurkunde „für die außergewöhnliche Leistung“ und außerdem ein Geschenk.

Raphaela Eggert, deren größte Rennstärke im Einzelzeitfahren liegt, musste wegen eines tragischen Unfalls ihre Träume für die Paralympics in Brasilien 2016 aufgeben. „Ich habe mich zurückgekämpft“, bekräftigte sie, und es klang bei all dem Willen kaum überraschend, dass die erfolgreiche Sportlerin die Paralympischen Spiele in Tokio 2020 zu ihrem großen Ziel erklärt hat.

Nicht minder groß ist bis dahin ihr Traum, „Weltmeisterin zu werden“.

n Informationen zu Raphaela Eggert sind auch auf ihrer Webseite www.raphaela-eggert.de zu finden.