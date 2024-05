Mit der Eröffnung der Dreiländergalerie mit kostenpflichtigen Stellplätzen ist ein erhöhter Parkdruck in der Innenstadt einhergegangen, heißt es. Des Weiteren gab es immer wieder Anfragen von Bürgern aus bestimmten Bereichen am Rande der Innenstadt, ob nicht auch in diesen Gebieten ein Anwohnerparken eingeführt werden kann. Daher hat der Gemeinderat eine Erweiterung der Parkraumbewirtschaftungszonen in der Kernstadt beschlossen.

Unsere Empfehlung für Sie Weil am Rhein 90 Minuten lang parken soll möglich bleiben Für die Parkraumbewirtschaftungszonen Leopoldshöhe Nord und Süd, die erweitert werden, ist eine neue Beschilderung vorgesehen.

Die Parkraumbewirtschaftungszone Leopoldshöhe Nord erstreckt sich künftig entlang der Hauptstraße zwischen Müllheimer und Danziger Straße im gesamten Bereich zur Breslauer, Humboldt-, Kant- und Geffelbachstraße. Die Parkraumbewirtschaftungszone Leopoldshöhe Süd umfasst nun das Areal entlang der Hauptstraße von der Basler bis zur Margeritenstraße über die Turmstraße in Richtung Bahnlinie, wo in Richtung Südosten die Turmstraße den Abschluss bildet, teilt die Stadtverwaltung mit.