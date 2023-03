Weil am Rhein Parksuchverkehr bereitet Sorge

Er sei gerne bereit, mit den Verantwortlichen das Gespräch zu suchen, um seinen Standpunkt zu vermitteln, betonte Schiffmann in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz schlug als Antwort auf diesen Vorschlag einen sarkastischen Ton an. Man habe nur darauf gewartet, dass sich weitere Personen in die Diskussion einschalten, um den Sachverhalt zu klären. Hintergrund dieser angespannten Reaktion war, dass die Verwaltung laut Dietz bereits intensiv im Dialog mit den Verantwortlichen steht, um eine Lösung zu finden. Man müsse der Verwaltung bisweilen auch zutrauen, dass sie sich für das Wohl der Stadt einsetzt, so der OB.

Thomas Bayer (Grüne) zeigte sich indes erstaunt darüber, dass das Thema immer wieder so hohe Wellen in der Weiler Kommunalpolitik schlägt. Er sei gerne bereit zu zahlen, wenn er mit seinem Auto einen Parkplatz nutze. Man könne gar den Eindruck gewinnen, dass das Einführen von Parkgebühren in Weil am Rhein den Untergang des Abendlandes bedeute.