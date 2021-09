Weil am Rhein Partystimmung zum Festival-Abschluss auf Parkdeck

Spörrer ist ebenso wie seinem Amtsleiter-Vorgänger Tonio Paßlick wichtig, kulturelle Nischen zu besetzen. Und bei dem Parkdeck handele es sich zudem um einen spannenden Ort, wobei gezielt nach einem überdachten Veranstaltungsort gesucht wurde, wo die Einlassbeschränkungen auch umgesetzt werden können. Und so profitiere auch Friedlingen, hinzu komme die Ausstrahlung von Licht und Klang über die Grenze hinweg. Eine überdachte Fläche sei zudem angesichts des Zeitpunktes im Jahr erforderlich gewesen, was sich am Sonntag angesichts des Regens dann bewahrheitete. Insgesamt habe man auch Menschen erreichen können, die man sonst nicht mit Kultur erreiche. Denn wichtig sei, nicht elfenbeinturmmäßig zu agieren.

Dennoch hofft der Kulturamtsleiter, im nächsten Jahre wieder das bewährte Internationale Bläserfestival im Herzen der Stadt veranstalten zu können. Das Kieswerk-Open- Air als Freiluftkino sowie die gemeinsame Kulturnacht mit der Stadt Lörrach seien ebenso vorgesehen. „Die drei Großveranstaltungen lasten uns komplett aus.“ Weder das Parkdeck-Festival noch das Autokino seien in Weil zusätzlich dann möglich.

Vollgas und Spielfreude

Am Sonntag ging es am Festival-Abschlusstag mit dem Auftritt von „Les haulz et les bas“ in der musikalischen Geschichte ein ganzes Stück zurück. Die historische Bläsermusik versetzte die Zuhöre ins Mittelalter und in die Renaissance. Zwar stieß diese im Vergleich zu den folgenden beiden Auftritten am Abend auf deutlich weniger Resonanz, doch ein intensiver Hörgenuss wurde geboten – verbunden mit der akustischen Zeitreise.

Eigentlich zeigt der 404-Fehler an, dass die angeforderte Internet-Seite oder Ressource nicht verfügbar ist. Die Band „Error 404“ ließ es hingegen während des über einstündigen Konzerts keineswegs an Präsenz vermissen. Einige Hörner, Schlagwerke sowie die dominikanische Rapperin als Sängerin boten Balkan, Funk und Hip-Hop – und spürbare Spielfreude. Der Funke sprang aufs Publikum über.

Das galt zum Abschluss am Abend noch mehr für „El Flecha Negra“. Von der ersten Minute bis nach 22 Uhr gaben sie Vollgas. Die Spielfreude der Freiburger Gruppe wurde genährt, da es einige Besucher nicht mehr auf den Plätzen hielt, die dann sogar hinter der Bestuhlung im freien Raum mit Maske tanzten. Da ließ es sich verkraften, dass die Band wegen der Maskenpflicht nicht die strahlende Mimik der Zuhörer erkennen konnte.