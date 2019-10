Weil am Rhein Passend im Blumenhaus

Der Ort: Das Unternehmen wurde 1911 gegründet und befindet sich nun in der vierten Generation. Als Floristin und Gärtnermeisterin übernahm Monika Barth-Walliser 1994 das Floristikgeschäft, sechs Jahre später auch die Gärtnerei. Seither leitet sie mit ihrem Mann, Gärtnermeister Jürgen Walliser, den Betrieb. Die Familie Walliser öffnet nach Feierabend die Räume ihres Floristikgeschäftes für die Weiler „KlangRäume“. Die Zuschauer werden in einem floralen Ambiente das Rosenkonzert genießen, heißt es in der Ankündigung.

Die Musiker: Ein Auftritt beim Rosenfest in Ettenbühl gab für das eingespielte Duo den Ausschlag: ein Konzertprojekt, bei dem die ganze Bandbreite an Stimmungen erzeugt wird, die Rosen in Volksliedern, klassischen Weisen, in Musical, Jazz und Pop evozieren. Im Zeichen der Rose, der Blume der Aphrodite, werden auch bekannte Liebeslieder interpretiert, darüber hinaus ermöglicht das Programm aber zahlreiche Neuentdeckungen. Durch Texte, kabarettistische Einsprengsel oder Gedichte werden Überleitungen zwischen den einzelnen Darbietungen geschaffen.