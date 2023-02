Weil am Rhein Passgenaues Narren-Spektakel

Reinhard Schmid freute sich über das tolle Ambiente beim Narrenbaumsetzen. Foto: Ralph Lacher

Das gelang den Mannen um Nordmann und mit Unterstützung von „Ehrenbammert“ Reinhard Schmid bestens. Genau um 16.33 Uhr rutschte die Tanne in die Halterung, die Baumsetzer klatschten sich in Sportlermanier ab, derweil Räbbuure-Alt-Cliquenchef „Wolfi“ Hanser seinem Cliquenkollegen Zsolt „Isti“ Istenes in die Steigeisen half. Dieser kletterte die Tanne hinauf, brachte den Tannen-Reisig-Ring mit den hölzernen Symbolfiguren der Buurefasnacht unter der Krone an. Dann wurden die Absperrungen aufgehoben, die Zinke-Waggis fetzten zur Übergabe der Tanne noch einige Weisen, ehe es sich die Zuschauer und die Akteure an den Cliquenständen und in den Domizilen von Mooswaldsiche, Rhy-Waggis, Räbbuure und Spielmannszug noch einige Zeit gut gehen ließen.