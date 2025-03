Zwei Pedelecs sind laut eines Polizeiberichts zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 13. Uhr, aus einer Tiefgarage in der Gustave-Fecht-Straße von unbekannten Tätern entwendet worden. Der Diebstahlschaden des verschlossenen Pedelec der Marke Specialized beträgt etwa 2700 Euro. Um an das verschlossene Pedelec der Marke Orbea zu gelangen hebelte die unbekannte Täterschaft zudem einen separaten Fahrradkeller auf. Der Diebstahlschaden beträgt in diesem Fall etwa 3500 Euro.