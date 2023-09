Das gibt es nur in der Haltinger Federseestraße, dass eine Flotte der berühmtesten historischen Segelschiffe gleichzeitig in See sticht oder zumindest eine ganze Garageneinfahrt füllt. Manfred Lamm machte es am vergangenen Wochenende möglich, dass nicht nur Modellbauinteressierte ihren Spaß an der Schau hatten, sondern zeigte ergänzende Accessoires im historischen Kontext.