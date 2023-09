Weil am Rhein Zugausfälle wegen Polizeieinsatz

Eine Person, die an der Tram-Endhaltestelle in Weil einer stichprobenartigen Kontrolle der Bundespolizei unterzogen werden sollte, ist am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr in den Gleisbereich des Bahnhofs geflüchtet, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein auf Nachfrage mit. Es erfolgte eine Streckensperrung von 18.25 bis 18.53 Uhr. Die Person verließ auf Höhe Otterbach den Gleisbereich und flüchtete laut vorliegenden Informationen in die Schweiz. Aufgrund des Vorfalls und der Sperrung erreichte ein Zug der S 5 nicht den Weiler Bahnhof. Dies hatte Auswirkungen auf die nachfolgenden Zugverbindungen der Linie.