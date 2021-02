Weil am Rhein Personeller Umbruch an Sparkassen-Spitze

Weil am Rhein (mcf). Die Sparkassen-Spitze muss zum Oktober nächsten Jahres zu zwei Dritteln neu besetzt werden. Sparkassendirektor Patrick Glünkin hat am Rande des Bilanzpressegesprächs publik gemacht, dass er nach Ablauf seiner zweiten Periode am 30. September 2022 „eine ganz neue Herausforderung außerhalb der Banken- und Finanzwelt“ suchen will. Altersbedingt in den Ruhestand gehen wird zum gleichen Zeitpunkt auch das zweite Sparkassen-Vorstandsmitglied Peter Blubacher. Einzig weiterhin an der Spitze der heimischen Bank bleiben will der 59-jährige Ulrich Feuerstein. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende will gemeinsam mit den zwei neuen Vorstandsmitgliedern dann die Bank weiter für die Zukunft gut aufstellen, bevor er etwa zwei Jahre später ebenfalls in den Ruhestand gehen wird.