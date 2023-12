Weil am Rhein: Peter Spörrer zieht Bilanz zum Weiler Kulturjahr

Für die städtische Galerie „Stapflehus“ ist seit diesem Jahr Patrick Luetzelschwab zuständig. Unter seiner Ägide verschwanden im Obergeschoss die bisher durch einen Vorhang abgetrennten Lagerräume hinter festen Wänden, die künftig auch als Ausstellungsfläche genutzt werden können, freut sich Spörrer. Der Kunstverein habe, entgegen erster Befürchtungen, einen neuen Vorstand mit Christine Fausten an der Spitze bilden können, hielt er fest.

Elektronik lockt Junge und Ältere

Auf das Konto des Kulturamts selbst gehen etliche Veranstaltungen, unter denen die Premiere des neuen „3-Länder-Stadt-Festivals“ besonders hervorzuheben ist. Das Festival fand als Nachfolger des ehemaligen „Bläserfestivals“ und unter Einbindung der Weiler Vereine in der zweiten Junihälfte statt. Das Feedback sei positiv gewesen, vermeldete Spörrer. Als ganz neues Format sollten die „Kesselhaus Sessions“ mit ihrer Mischung aus klassischer Instrumentalmusik und Elektronik ein jüngeres Publikum anziehen, was zum Teil gelang, wie Spörrer berichtet.

Der Hamburger Elektro-Künstler Julian Maier-Hauff eröffnete die „Kesselhaus Sessions“. Foto: Beatrice Ehrlich

Entgegen der Erwartungen hätten sich aber auch viele Älter eingefunden, um den DJ-Klängen zu lauschen beziehungsweise darauf zu tanzen. Die Reihe soll fortgesetzt werden.

Von der Bluesnacht bis zum Gemeinschaftswerk

Mit zwei Ausgaben wurden die „Weiler Bluesnächte“ wieder aufgenommen, drei Veranstaltungen umfasste der städteübergreifende Kulturmai „LÖWE“ mit Beiträgen aus Lörrach und Weil am Rhein. „Zusammen 2023“ heißt ein Kunstprojekt des Künstlerpaars Volker Scheurer und Ania Dziezewska, an dem jeder teilnehmen kann. Die künstlerische Gemeinschaftsarbeit mit zuletzt über 1000 Teilnehmern soll im kommenden Jahr wieder durchgeführt werden.

„Pro“ und „Contra“ Kieswerk Open Air

In „Pro“ und „Contra“ hat Spörrer seinen Bericht zum Kieswerk Open Air aufgeteilt, für das er sich aus den Reihen der Bürger einiges an Kritik hat anhören müssen. Aus seiner Sicht überwiegen die positiven Aspekte des neuen Konzepts für das Weiler Traditions- Open-Air-Kinofestival: Es sei gut angenommen worden, die Logistik sei durch die neue Bandbühne in der Naturarena vereinfacht gewesen, das Gelände insgesamt belebter. Es habe mehr Sitzplätz, Tische und Bänke gegeben, das Beleuchtungskonzept habe zur besonderen Atmosphäre beigetragen. Nicht zuletzt habe es keine Beschwerden von Anwohnern gegeben. Als negative Aspekte hielt er das schlechte Wetter und die Stornierungsmöglichkeit fest, die – vielleicht aus ersterem Grund – ausgiebig genutzt wurde. Zudem gab es weniger Besucher. Allerdings, so betonte Spörrer, sei dies ein Problem aller Open-Air-Kinos und der Kinos im Allgemeinen. Das Weil dennoch mehr Besucher verzeichnete als andere Open-Air-Kinos in der Region, hielt er am Rande fest.

Poetry Slam schlägt ein

Ein weiteres neues Format waren die Poetry Slams mit Wortkünstlern aus dem deutschsprachigen Raum – jeweils im gut besuchten Kesselhaus. Wenig Resonanz hätten indessen die den Abendveranstaltungen vorgeschalteten, kostenlosen Workshops gefunden, informierte Spörrer. Da es dafür offensichtlich keine Nachfrage gebe, sollen diese Workshops künftig nicht mehr stattfinden.