Ein stark qualmendes Auto sorgte am Samstag, kurz nach 17 Uhr, für die Auslösung einer Brandmeldeanlage in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße. Eine Polizeistreife bemerkte ein stark qualmendes Auto, das gerade die Tiefgarage des Einkaufszentrums verließ und kontrollierte den Fahrer. Vor Ort stellte sich heraus, dass die gesamte Tiefgarage sehr stark verraucht war, wohl durch dieses Auto. Der 53-Jährige Fahrer gab an, aufgrund Startschwierigkeiten seines Autos im Internet recherchiert und recherchiert dort gelesen zu haben, dass man zum besseren Starten des Motors Petroleum dem Tank geben soll, was er dann wohl auch getan hatte.