Weil am Rhein Pfadfinder auf großer Fahrt

Weil am Rhein. In freudiger Erwartung reisten die Teilnehmer an. Viel Zeit blieb nicht, um anzukommen, denn nach dem Eintreffen wurde gleich mit dem Aufbau begonnen. Erst einmal mussten die Zelte aufgestellt werden, dann folgte in jeder Altersstufe der Bau eines eigenen Tisches, und auch der Aufbau der Infrastruktur mit Waschstelle, Duschen und Donnerbalken wurde in Angriff genommen. Es zeigte sich, inwiefern zuvor angeeignetes Wissen jetzt umgesetzt werden konnte, da die Pfadfinder ihre Bauten aus Baumstämmen und nur mit Seilen errichten, ohne die Hilfe von Nägeln oder Schrauben, heißt es. So entstand nach und nach zwischen den Hügeln des Schwarzwalds eine große Zeltstadt.

Die Tage in Schwarzenbach vergingen bei Aktionen mit Gleichaltrigen und dem ganzen Stamm wie im Flug. Ein Besuch im Schwimmbad in Todtmoos stand ebenso auf dem Programm wie ein Kochwettbewerb und ein Workshoptag. Dabei übten sich die Pfadfinder im Bogenschießen oder gestalteten T-Shirts in Batik-Optik.