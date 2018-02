Weil am Rhein Pfarrerin Sabine Wagner hört in Friedlingen auf

Weil am Rhein. Für die evangelische Friedensgemeinde Weil am Rhein steht ein Wechsel bevor: Pfarrerin Sabine Wagner, die seit September 2015 in der Friedensgemeinde tätig war und im November 2016 offiziell in ihr Amt eingeführt wurde, wird nach ihrer Elternzeit nicht in die Friedensgemeinde nach Friedlingen zurückkehren.

Mit dem erklärten Verzicht auf die Pfarrstelle kann der Kirchengemeinderat die Ausschreibung der Stelle jetzt vorbereiten. Dabei wird er durch den Bezirkskirchenrat unterstützt.

Die Vakanzvertretung erfolgt, wie bisher, durch Pfarrer Michael Hoffmann, der diese Aufgabe bereits seit dem 6. März vergangenen Jahres übernimmt.