Drei Viertel der Väter nahmen das Angebot an

„Es war eine Menge los in der Kita. Gut drei Viertel aller Väter waren mit ihren Schützlingen mit von der Partie“, freut sich Heike Enderlin, die Leiterin der städtischen Kindertagesstätte im Bromenackerweg. Die Pizza à la Juno durfte nach Herzenslust belegt werden. Und so hatten alle Köche jede Menge zu tun. Dass viele Köche den Brei verderben, traf an diesem Samstagvormittag beileibe nicht zu.

Gemeinsames Mittagessen in großer Runde

Denn zum Abschluss und nach dem gemeinsamen Decken der langen Tafel wurden die herrlich duftenden und aussehenden Spezialitäten verspeist. Die gesamte Pizzabande ließen beim Mittagessen den Aktionstag in großer Runde ausklingen.