Eigentümer unbekannt

Der Auflieger stehe auf einem Grundstück der Stadt. „Ich hatte mich in der Vergangenheit auch schon an die Stadt gewandt, und sie wollte versuchen, den Eigentümer zu ermitteln“, erzählt Hofmann weiter. Vermutlich sei dies fehlgeschlagen. „Die Entsorgung wird einen Haufen Geld kosten“, ist er überzeugt. Er hoffe, dass durch die erneute Anfrage Rungs Bewegung in die Sache komme.