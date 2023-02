Weil am Rhein Plattform für heimische Künstler

Auf der „Insel“ fanden sie in den Räumen der ehemaligen Fehrenbach-Stadtapotheke den geeigneten Platz für ihr Vorhaben. Als Inhaberin der Galerie fungierte Hedwig Herbold, die sich um die kaufmännischen Aufgaben kümmerte. Ihr Mann übernahm die Leitung in künstlerischen Fragen. Später stieg auch Tochter Barbara in den Betrieb mit ein. Das große Anliegen des Ehepaars Herbold war es, den heimischen Künstlern eine dauerhafte Ausstellungsplattform zu geben. Aus diesem Grund hatten sie auch den Galerienamen gewählt.

Große Kunstszene

Hedi Herbold erinnert sich lebhaft an die bereichernde Arbeit mit Künstlern, die jedoch nicht immer einfach war, wie sie schmunzelnd zugibt. Vom Märkter Maler Albert Laier wurde sie einmal porträtiert, wohingegen Nicolas Barrera ihren Mann in einem Bildnis festgehalten hat. Waldemar Herbold zog es am Wochenende oft mit den Künstlerkollegen Karl Rösch und Irmgard Beck zum Malen hinaus in die Natur. Zu den Galeriekünstlern gehörten zudem unter anderem Erwin Bowien, Albert Bürgin, Julius Kibiger, der Holzbildhauer Erwin Schmidt, der Lörracher Albert Geiger, Inken Drozd, Walter Christen und Hans Durner. Die Galerie hatte eine große Reichweite und der künstlerische Austausch im Dreiländereck war eng, besonders mit dem Elsass, erinnert sich Hedi Herbold. 1975 erhielt beispielsweise eine Ausstellung in der Garnisonskirche in Huningue großen Zuspruch.