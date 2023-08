Eigentümer David Brandes, der bereits die dahinter liegende alte Scheune durch einen Neubau ersetzt hat, will an derselben Stelle ein neues Wohnhaus hinstellen. Die aus dem Jahr 1798 stammende und unter Denkmalschutz stehende Trotte will der Haltinger Musikproduzent aber in jedem Fall erhalten. Sie ist derzeit mit einer großen Plane abgedeckt und steht vor der Baugrube. Sie soll nach Fertigstellung des Neubaus am angestammten Platz wieder aufgestellt werden.

Brandes hatte schon immer betont, dass es ihm ein wichtiges Anliegen sei, die alte hölzerne Weinpresse zu erhalten, die an der Großen Gass ein Blickfang war.