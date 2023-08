Weil am Rhein Platzverweis ignoriert

Die Polizei ist am Samstag gegen 23.45 Uhr an die Weiler Hauptstraße gerufen worden, da ein Gast in einer Gaststätte herumschrie und eine Schlägerei befürchtet wurde. Die Polizei sprach dem wohl stark alkoholisierten Mann einen Platzverweis aus, dem er keine Folge leistete. Beim Herausschieben aus der Gaststätte leistete der 22-jährige Gast Widerstand. Er schlug und trat nach den Beamten, heißt es im Polizeibericht. Eine Polizeibeamtin sei leicht verletzt worden.