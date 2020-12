Weil am Rhein Plötzlich eine Gegen-Demo in Weil

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Rund 80 Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum versammelten sich am Samstag auf dem Berliner Platz. Diese hatten laut einem Polizeisprecher mitbekommen, dass in Weil am Rhein ein kleiner AfD-Info-Stand Beachtung finden sollte –­ woraufhin sie sich schnell in die Nachbarstadt aufmachten. Wie sich herumsprach, trat dort offenbar auch Dubravko Mandic, Landtagskandidat der AfD, auf, der von hier aus auch eine Videobotschaft unters Volk brachte, in der er die Antifa für die Absage der Partei-Demo in Lörrach verantwortlich machte ( u siehe Lokalseite „Lörrach“).