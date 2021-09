Weil am Rhein Politik lobt die Wohnbau-Mietpreise

Nur auf den ersten Blick erstaunlich ist angesichts des in Weil am Rhein gefragten bezahlbaren Wohnraums die Leerstandsquote. Diese belief sich zum Stichtag Ende 2020 auf 6,5 Prozent. Doch das hänge mit der Fluktuation zusammen, welche von der Wohnbau nicht beeinflussbar sei, erklärte Wohnbau-Chef Heiler im Finanzausschuss.

Positiv aufgenommen wurde hier die Durchschnittskaltmiete in Höhe von 6,43 Euro bei Wohnungen. „Wir sind erfreut über die günstige Kaltmiete“, erklärte Grünen-Sprecher Martin Fischer. Neu vermietete aufgewertete Wohnungen sowie Neubau-Domizile liegen hingegen aufgrund der Ausstattung höher. „Eine neue Generation an Wohnqualität ist entstanden“, erklärte SPD-Fraktionschef Matthias Dirrigl. Es sei auch sehr positiv, wie sich die Wohnbau mit diesen Vorhaben entwickele. Je nach Lage fallen aber auch unterschiedlich hohe Mietkosten an. So liegt der Preis in Friedlingen bei etwa 7,50 Euro, in Alt-Weil oder auch auf der Leopoldshöhe liegt er bei bis 8,50 Euro, so Heiler. „Das sind sehr niedrige Werte. Die Preise sind richtig gut“, freute sich Andreas Rühle (UFW).