Weil am Rhein „Politik & Pizza“ am Bildschirm

Dann geht es zurück ins Plenum und es folgt eine Probewahl, deren Ergebnisse auch jeweils sichtbar sein werden. Thematisiert wird des Weiteren der Jugendlandtag 2021.

Die Stadtjugendpflege hat die Veranstaltung vor allem über ihr Instagram-Konto beworben. „Dort ploppt der Hinweis mehrmals die Woche bei den Jugendlichen auf.“ Außerdem wurden die jungen Menschen gezielt in den einzelnen Gruppen, wie im Jugendparlament, angesprochen und erhielten den entsprechenden Flyer. Alle Erstwähler wurden zudem im ganzen Landkreis per Brief angeschrieben.

In den Gruppen-Treffen, die die Stadtjugendpflege derzeit online anbietet, sei die Wahl eher kein Thema. „Dort nehmen hauptsächlich Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren teil, sie sind ja noch nicht wahlberechtigt“, erklärt Eyhorn.

Erste Runde fand 2019 zur Kommunalwahl statt

In Weil am Rhein hat der erste „Politik & Pizza“-Abend anlässlich der Kommunalwahl im Jahr 2019 stattgefunden. Damals trafen sich rund 30 Jungwähler mit 20 zur Wahl stehenden Kandidaten in der Aula der Realschule Dreiländereck. An fünf Tischen wurde mit den Vertretern einer Partei diskutiert, jede Viertelstunde wurde gewechselt. Die Jugendlichen durften dabei sitzen bleiben, die Politiker wanderten zum nächsten Tisch. Wer sich für „Politik & Pizza“ am Freitagabend ab 18 Uhr noch anmelden will, kann dies im Internet unter www.jugendagenturen.de tun.