Weil am Rhein: Politische Gespräche am Schwedenfeuer

Wilder Müll ist Jugendlichen ein Dorn im Auge

Der wilde Müll überall im Stadtgebiet war den Jugendlichen ebenso ein Dorn im Auge. Sie machten sich Gedanken zum neu geplanten Müllkonzept der Stadtverwaltung und fanden es vor allem wichtig, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen, was es bedeutet, seinen Müll einfach so auf den Boden zu schmeißen. Die Mitglieder des Jupa konnten sich zudem vorstellen, sich zu beteiligen, wenn es darum geht, Toiletten in den Schulen so einzurichten, dass sie besser vor Vandalismus geschützt sind.

Ein Gesprächsthema war das Projekt Tram8 plus. Foto: Beatrice Ehrlich

Weitere Themen, die die Jugendlichen mit Oberbürgermeisterin Stöcker besprachen, waren das Projekt Tram 8 plus und das neue Feuerwehrhaus Nord in Haltingen.“

„Speed-Dating“ mit Gemeinderäten

Und weil die Jugendlichen gerade in Sachen Kommunalpolitik so richtig Fahrt aufgenommen hatten, passte es bestens, dass die zweite Auflage von „Feuer und Flamme für Politik“ auf dem Plan stand. Dabei geht es darum, am Schwedenfeuer in einer Art Speed-Dating mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Nach sieben Minuten wurde gewechselt.