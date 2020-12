Weil am Rhein Polizei kontrolliert und sensibilisiert

Nur noch in Kleingruppen seien die Menschen zuletzt anzutreffen gewesen. Denn auch die Kälte spiele hier eine Rolle. Soweit Bürger nun in der Nacht auf den Straßen anzutreffen sind, will die Polizei hier klären, ob es dafür einen der triftigen Gründe gibt. Beispielsweise ist der Arbeitsweg weiterhin erlaubt.

Zuerst Sensibilisierung

In den ersten Tagen der Ausgangssperre sollen im Normalfall auch keine Verwarnungen ausgesprochen werden. Vielmehr geht es den Ordnungshütern dann darum, zu sensibilisieren und zu informieren. Denn die Revierleiterin weiß darum, dass nicht zwingend jeder Bürger über die vom Landkreis verhängte Ausgangssperre im Bilde ist. „Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, warum es diese gibt.“

Sollten den Beamten bei ihren Streifen nochmals die gleichen Personen unterkommen, dann müssten diese aber mit Problemen rechnen. Bei einem vorsätzlichen Verstoß komme es zur Anzeige.

Erfahrungswerte fehlen

Die Prognose der Revierleiterin für das erste Wochenende ist aber klar: „Ich rechne mit keinen außergewöhnlichen Vorfällen und Problemen.“ Klar sei aber, dass es einfach an Erfahrungswerten fehlt. Je nachdem wie lange die Ausgangssperre andauert und sich das Infektionsgeschehen entwickelt könne es auch hier zu Veränderungen bei der Einhaltung des nächtlichen Ausgangsverbots kommen. Erst einmal gelte es aber, Erfahrungen zu sammeln und gegebenenfalls die Strategie anzupassen.

Nicht nur während der Ausgangssperre achten die Polizisten auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben, sondern auch während des Tages richten die Beamten ihren Blick auf die vorhandene und auch richtig sitzende Mund-Nasen-Bedeckung. Die Kontrollen seien in den vergangenen Tagen schon in Absprache mit der Stadt als zuständige Ortspolizeibehörde erfolgt und intensiviert worden. „Relativ unproblematisch“ sei die Resonanz gewesen. Nur „ganz wenige“ hätten sich dagegen aufgelehnt, was wiederum eine Anzeige zur Folge hatte.

Keine Aussage zum Gemeindevollzugsdienst

In welcher Form die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes bei den nächtlichen Kontrollen eingesetzt werden, wollte die Stadtverwaltung trotz Nachfrage nicht konkretisieren. „In welcher Weise der GVD sich für seine Arbeit aufstellt, muss dieser nicht der Öffentlichkeit mitteilen“, so Stadtsprecherin Junia Folk. Allgemein teilt sie nur mit: „Die Bürger können davon ausgehen, dass die neue Regelung des Landkreises in Weil am Rhein kontrolliert wird.“

Mehr zum Thema: Kontrollen – mit Augenmaß