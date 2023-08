Weil am Rhein Polizeieinsatz im Freizeitbad

Die Polizei war am Freitag in einem Freizeitbad in Weil am Rhein gefordert. Gegen 14.40 Uhr war es zunächst zu einem Erschleichen von Leistungen gekommen, als sich drei französische Badegäste im Alter von 20, 25 und 26 Jahren beim Einlass die Armbänder übergaben, um in den gesonderten Badebereich zu gelangen, heißt es im Polizeibericht. Ein Badegast sah dies und teilte es dem Personal mit, welches daraufhin intervenierte. Anschließend passten die drei Badegäste den Zeugen im Bereich der Rutschen ab, bedrängten diesen und gingen ihn körperlich an. Es kam zur